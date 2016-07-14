AtatÃ¼rk'Ã¼n Dini YÃ¶nÃ¼

AtatÃ¼rk'Ã¼n Dini YÃ¶nÃ¼

Mustafa Kemal, dindar bir ailede yetiÅŸmesi mÃ¼nasebeti ile dini bÃ¼tÃ¼n bir insandÄ±. HafÄ±z YaÅŸar Efendi'yi yanÄ±ndan hiÃ§ ayÄ±rmaz, beraber mukabele ederlerdi. 7 yaÅŸÄ±nda Kuran'Ä± Ã¶ÄŸrenmiÅŸ ve 8 yaÅŸÄ±nda Kuran'Ä± hatmetmiÅŸtir.

14 Temmuz 2016 11:28
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