GÃ¼mrÃ¼k UygulamasÄ± Olmuyor

GÃ¼mrÃ¼k UygulamasÄ± Olmuyor

Bu insanlarÄ± kimse tanÄ±mamÄ±ÅŸ. Burda herkesin kendine gÃ¶re gÃ¼nahÄ± ve vebali var.

25 KasÄ±m 2015 17:23
font boyutu kÃ¼Ã§Ã¼lsÃ¼n bÃ¼yÃ¼sÃ¼n








Bu haber 411 defa okundu.





Yorum ekleYorum ekle


Yorumlar


  HenÃ¼z yorum yapÄ±lmamÄ±ÅŸ









En Ã‡ok Okunanlar