Amerika ve Rus Askerleri FarkÄ±

Amerika ve Rus Askerleri FarkÄ±

Rusyada Ä°slam dÃ¼nyasÄ± onu korumasÄ±nÄ± bekliyorum.

25 KasÄ±m 2015 17:03
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