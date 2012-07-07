Karadeniz'e MÃ¼slÃ¼manlÄ±k AnlatÄ±lmÄ±yor.

Karadeniz'e MÃ¼slÃ¼manlÄ±k AnlatÄ±lmÄ±yor.

Benim anam karadeniz'de benim iÃ§in aÄŸladÄ±, Karadenize mÃ¼slÃ¼manlÄ±ÄŸÄ± anlatamÄ±yorum.

13 KasÄ±m 2015 17:23
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