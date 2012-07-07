KKTC BaÄŸÄ±msÄ±z Ä°lan Edilmeli

KKTC BaÄŸÄ±msÄ±z Ä°lan Edilmeli

KÄ±brÄ±s Cumhuriyeti tanÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¼mrÃ¼k uygulamasÄ± olmuyor.

6 KasÄ±m 2015 14:15
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