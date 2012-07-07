Rusya'ya TeÅŸekkÃ¼r Ediyoruz

Rusya'ya TeÅŸekkÃ¼r Ediyoruz

Ä°slam dÃ¼nyasÄ± kominis dÃ¶neminde sizi dinsiz kabul ediyordu.

6 KasÄ±m 2015 14:10
font boyutu kÃ¼Ã§Ã¼lsÃ¼n bÃ¼yÃ¼sÃ¼n








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