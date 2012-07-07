Haydar BaÅŸ'a Hediye

Haydar BaÅŸ'a Hediye

Ä°mam HÃ¼seyin Efendimizin tÃ¼rbesi Ã¼zerindeki Ã¶rtÃ¼nÃ¼n bize emanet edilmesi kelimelerle iza edilemeyen bÃ¼yÃ¼k bir husustur

5 KasÄ±m 2015 14:28
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