MÃ¼slÃ¼man MÃ¼slÃ¼manÄ± KorumalÄ±

MÃ¼slÃ¼man MÃ¼slÃ¼manÄ± KorumalÄ±

Kim bir Muhmini kasten Ã¶ldÃ¼rÃ¼rse onun cezasÄ± iÃ§inde ebediyen kalacaÄŸÄ± cehennemdir.

30 Ekim 2015 14:45
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