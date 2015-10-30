Yavuz Sultan Selim Alevileri Katletti

Yavuz Sultan Selim Alevileri Katletti

KÃ¶prÃ¼ yapÄ±yorlar adÄ±na Yavuz veriyorlar. Yavuz kim anadolu'da mÃ¼slÃ¼manlarÄ± alevileri katleden.

30 Ekim 2015 14:40
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