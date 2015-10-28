Hz Ali Halifetini Devam Ettirdi

Hz Ali Halifetini Devam Ettirdi

Elimi Ã§ektim taki gÃ¶zlerimle gÃ¶rdÃ¼m bir grup islamdan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ.

28 Ekim 2015 16:49
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