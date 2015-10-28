Ã‡ocuklarÄ±nÄ±z 3 Åžey Ã¼zerin YetiÅŸtirin

Ã‡ocuklarÄ±nÄ±z 3 Åžey Ã¼zerin YetiÅŸtirin

Ã‡ocuklarÄ±nÄ±z 3 ÅŸey Ã¼zerine yetiÅŸtirini beni ve Ehl-i beyt'min sevgisi , kur-an'Ä± kerimi okumalarÄ± Ã¼zerine yetiÅŸtiriniz.

28 Ekim 2015 16:40
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