Hepimiz Alevisiz

Hepimiz Alevisiz

Siz hepiniz Åži 'siniz tÃ¼rkÃ§e manada Alevisiniz . Ben neyim Suni Aleviyim.

23 Ekim 2015 15:13
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