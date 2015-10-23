Ehl-i Beyt Kuran'Ä±n CanlÄ± Ã–rnekleridir

Ehl-i Beyt Kuran'Ä±n CanlÄ± Ã–rnekleridir

O aynada Kendimizi gÃ¶rÃ¼rsek kur-an uyduk demektir. yaya kalÄ±rsÄ±n kadÄ±nsa hz Fatma'ya erkekse Hz Ali'ye benzicek

23 Ekim 2015 15:06
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