Ehl-i Beyt'i Sevmek FarzdÄ±r

Ehl-i Beyt'i Sevmek FarzdÄ±r

ehl-i Beytimizi sevmenizden baÅŸka hiÃ§bir ÅŸey istemiyorum diye buyurmuÅŸtur.

21 Ekim 2015 17:23
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