Alevilerin Yalan FetfalarÄ±

Alevilerin Yalan FetfalarÄ±

KardeÅŸlerim Ã¶yle yanlÄ±ÅŸa dÃ¼ÅŸtÃ¼ler ki aleviler afedersiniz pistir kestikleri piÅŸirdikleri yenmez.

16 Ekim 2015 15:55
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