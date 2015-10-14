Suriye HakkÄ±nda AÃ§Ä±klamalar

Suriye HakkÄ±nda AÃ§Ä±klamalar

Ä°slam toplumunu birbirine katmak 2 islamdan intikam almak gÃ¶sterdiÄŸin insanlar bu insanlarsa bunlar mÃ¼nafÄ±ktÄ±r.

14 Ekim 2015 16:36
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