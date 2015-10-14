Hadisi Åžerifler

Hadisi Åžerifler

Yemenle Åžam hep bereketli olsun diye Allah tarafÄ±ndan dua edilen Mukaddes ve Muhazze evliyerler.

14 Ekim 2015 16:25
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