ATATÃœRK NEDEN "DÄ°NÄ°N KARÅžISINDA" Ä°MÄ°Åž GÄ°BÄ° GÃ–STERÄ°LDÄ° VE TANITILDI PROF DR HAYDAR BAÅž

PROF DR HAYDAR BAÅž VE ATATÃœRK GERÃ‡EÄžÄ° VE KARÅžISINDA OLANLARIN ANALÄ°ZÄ°

AtatÃ¼rk'Ã¼n Dini YÃ¶nÃ¼

AtatÃ¼rk'Ã¼n Tahminleri

Halid-i BaÄŸdadi'nin Hz. Ali HakkÄ±ndaki YalanlarÄ±

AtatÃ¼rk'Ã¼ Neden Dinsiz GÃ¶stermeye Ã‡alÄ±ÅŸÄ±yorlar

AtatÃ¼rk Dinsiz Mi ?

Haydar BaÅŸ'tan MÃ¼slÃ¼manlarÄ± BirleÅŸtirme Ã‡aÄŸrÄ±sÄ±

Din Nedir?

Peygamberimizin KÄ±yamet Alametleri ile Ä°lgili Hadisleri

Prof. Dr. Haydar BaÅŸ gÃ¼ndemi deÄŸerlendirdi.

KurtuluÅŸ Yolu Ehli Beyt'tir

487

486

485

484

483

482

479

478

477

476

475

474

ATATÃœRK NEDEN "DÄ°NÄ°N KARÅžISINDA" Ä°MÄ°Åž GÄ°BÄ° GÃ–STERÄ°LDÄ° VE TANITILDI?

PROF DR HAYDAR BAÅž VE ATATÃœRK GERÃ‡EÄžÄ° VE KARÅžISINDA OLANLARIN ANALÄ°ZÄ°.

Mustafa Kemal, dindar bir ailede yetiÅŸmesi mÃ¼nasebeti ile dini bÃ¼tÃ¼n bir insandÄ±. HafÄ±z YaÅŸar Efendi'yi yanÄ±ndan hiÃ§ ayÄ±rmaz, beraber mukabele ederlerdi. 7 yaÅŸÄ±nda Kuran'Ä± Ã¶ÄŸrenmiÅŸ ve 8 yaÅŸÄ±nda Kuran'Ä± hatmetmiÅŸtir.

- TÃ¼rkiye sÃ¼per gÃ¼Ã§ olarak TÃ¼rk-Ä°slam birliÄŸini kuracaÄŸÄ± - Ä°stanbul'da bir velinin TÃ¼rk-Ä°slam DÃ¼nya'sÄ±da manevi Ã¶nderlik yapacaÄŸÄ± - TerÃ¶r sorunun nasÄ±l yok edileceÄŸi - Hz. Ä°sa ve Hz. Mehdi hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarÄ± - Hz. Mehdi'nin adÄ±nÄ±n ne olacaÄŸÄ± - II.

Halid BaÄŸdadi yalan ve yanlÄ±ÅŸ bilgiler sÄ±zdÄ±rdÄ±. Hz. Ebubekir'i Hz. Ali'nin yerine koyacaklar, Hz. Ebubekir'de olmayan vasÄ±flarÄ± ona atfediyorlar. Hz. Ebubekir sÄ±ddÄ±k efendimiz putperesti. Hanif dininden deÄŸildi. Neden yalan konuÅŸuyordu.

Ben merhum Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n hayatÄ±nÄ± anlatÄ±rkan birileri rahatsÄ±z oluyor. Bir asra yakÄ±n devletle kavga ediyorsun. Ne geÃ§ti eline?

Haydar BaÅŸ AtatÃ¼rk'e dinsiz diyenlere cevap veriyor.

Åžimdi inÅŸallah Hz. Ebubekir'i kaleme alÄ±yorum. Hz. Ã–mer'i kaleme alacaÄŸÄ±m. YazdÄ±ÄŸÄ±m Ä°mam Ali inÅŸallah iddialÄ±dÄ±r. DÃ¼nya'da tek olduÄŸunu zannediyorum. Åžimdi baÅŸka bir iddia da bulunuyorum: YazacaÄŸÄ±m Ebubekir efendimiz Ã–mer efendimiz de tek olacak. Ben Ä°mam

Din nedir? Ä°nsan iÃ§in din gerekli midir?

Allah'Ä±n sevgilisi Hz. Muhammed (sav) efendimiz de kÄ±yamet hakkÄ±nda Ã§ok geniÅŸ bilgiler bize bildirmiÅŸtir. Ã–zellikle de neler olacak ki ondan sonra kÄ±yamet kopabilsin. Hadisi ÅŸeriflerinde bunlarÄ± tek tek ortaya koymuÅŸtur. Tabi bizim bu sohbetimizde tamamÄ±n

Meltem Tv ekranlarÄ±nda 07.11.2015 tarihinde yayÄ±nlanan Ã–zel GÃ¼ndem programÄ±na katÄ±lan Prof. Dr. Haydar BaÅŸ gÃ¼ndemi deÄŸerlendirdi.

Prof. Dr. Haydar BAÅž: "Ä°slam'da Tek Yol VardÄ±r. KurtuluÅŸ Yolu Ehli Beyt'tir"

ATATÃœRK NEDEN "DÄ°NÄ°N KARÅžISINDA" Ä°MÄ°Åž GÄ°BÄ° GÃ–STERÄ°LDÄ° VE TANITILDI PROF DR HAYDAR BAÅž

"

PROF DR HAYDAR BAÅž VE ATATÃœRK GERÃ‡EÄžÄ° VE KARÅžISINDA OLANLARIN ANALÄ°ZÄ°

"

AtatÃ¼rk'Ã¼n Dini YÃ¶nÃ¼

"

AtatÃ¼rk'Ã¼n Tahminleri

"

Halid-i BaÄŸdadi'nin Hz. Ali HakkÄ±ndaki YalanlarÄ±

"

AtatÃ¼rk'Ã¼ Neden Dinsiz GÃ¶stermeye Ã‡alÄ±ÅŸÄ±yorlar

"

AtatÃ¼rk Dinsiz Mi ?

"

Haydar BaÅŸ'tan MÃ¼slÃ¼manlarÄ± BirleÅŸtirme Ã‡aÄŸrÄ±sÄ±

"

Din Nedir?

"

Peygamberimizin KÄ±yamet Alametleri ile Ä°lgili Hadisleri

"

Prof. Dr. Haydar BaÅŸ gÃ¼ndemi deÄŸerlendirdi.

"

KurtuluÅŸ Yolu Ehli Beyt'tir

"



En Ã‡ok Okunanlar